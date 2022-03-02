Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

02.03.2022 11:26
Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haberi... Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, fuhşa zorlandığını tespit edilen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, fuhşa zorlandığını tespit edilen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 23 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli Batman ve Van illerinde "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, 25 Şubat 2022 tarihinde emniyette işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

3 şüpheli tutuklandı, fuhşa zorlanan 10 mağdur kadın kurtarıldı

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli ise şubeden serbest bırakıldı. Operasyon sonucu fuhşa zorlandığını tespit edilen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Emniyet açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Batman ve Van illerinde 23.02.2022 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmış, 10 mağdur kadın kurtarılmıştır. 25.02.2022 günü mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla 8 şüpheli şubeden serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

YORUMLAR
500
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement