Son dakika haberi: Gaziantep'te 1 günde 1108 kişiye 'koronavirüs' cezası
Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1108 kişiye ceza kesildi.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1108 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal eden 1108 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişi de idari yaptırım uygulanarak, yurda yerleştirildi.
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