Son dakika haberi | Gaziantep'te, 1 günde 1375 kişiye 'koronavirüs' cezası
Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, polis ekiplerince dün yapılan koronavirüs denetiminde, tedbirlere uymayan 1375 kişiye idari para cezası kesildi.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince dün yapılan koronavirüs denetiminde, tedbirlere uymayan 1375 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde, 1375 kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığının tespit edildiği belirtildi. Ekipler, 1375 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 900'er lira idari para cezası kesti. Denetimlerde ayrıca karantina adresinin dışına çıkarak, karantina hükümlerine uymayan 2 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilerek, yurda yerleştirildi.
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