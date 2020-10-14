Son dakika haberi... Gaziantep'te, 1003 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'e, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1003 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi de idari para cezası kesilerek, yurda yerleştirildi.