Son dakika haberi... Gaziantep'te, 1003 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te, 1003 kişiye koronavirüs cezası
14.10.2020 13:11
Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'e, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1003 kişiye idari para cezası uygulandı.
GAZİANTEP'e, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1003 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi de idari para cezası kesilerek, yurda yerleştirildi.
Son Dakika Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor