Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın önemli geçim kaynaklarından olan Antepfıstığı hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla 17 yol kontrol noktası oluşturdu. Bu çerçevede, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile 13 bin 680 devriye faaliyeti icra edildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep haberleri | Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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