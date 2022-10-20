Gaziantep haberleri | Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haberleri | Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı

20.10.2022 10:23

Gaziantep 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı Jandarmadan Antepfıstığı hırsızlarına darbe 13 bin 680 devriye faaliyeti yapılarak 82 şüpheli yakalandı Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca Antepfıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan...

Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı

Jandarmadan Antepfıstığı hırsızlarına darbe

13 bin 680 devriye faaliyeti yapılarak 82 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca Antepfıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 82 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın önemli geçim kaynaklarından olan Antepfıstığı hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla 17 yol kontrol noktası oluşturdu. Bu çerçevede, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile 13 bin 680 devriye faaliyeti icra edildi.

82 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı

Yapılan faaliyetler neticesinde meydana gelen Antepfıstığı hırsızlığı olaylarının yüzde 96'sı aydınlatılırken yakalanan 82 şüpheli şahıstan 15'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Jandarmadan stadyumda, 'Kadına El Kalkamaz' pankartı Jandarmadan stadyumda, 'Kadına El Kalkamaz' pankartı Aylin Nazlıaka: Kentin Geleceğini Değil de Yandaşların Çıkarını Düşünen Fatma Şahin'i Tarihin Tozlu Raflarına Kaldırmaya Kararlıyız Aylin Nazlıaka: Kentin Geleceğini Değil de Yandaşların Çıkarını Düşünen Fatma Şahin'i Tarihin Tozlu Raflarına Kaldırmaya Kararlıyız

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberleri | Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
10:14 Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti
09:57 Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
09:57 Ronaldo ile Ten Hag arasında sular durulmuyor! 2 kez ısınmaya yollanan Portekizli süperstar, oyuna alınmayınca sert tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 11:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep haberleri | Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement