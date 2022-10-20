Gaziantep haberleri | Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te fıstık hırsızı 15 şahıs tutuklandı
Jandarmadan Antepfıstığı hırsızlarına darbe
13 bin 680 devriye faaliyeti yapılarak 82 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca Antepfıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 82 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın önemli geçim kaynaklarından olan Antepfıstığı hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla 17 yol kontrol noktası oluşturdu. Bu çerçevede, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile 13 bin 680 devriye faaliyeti icra edildi.
82 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı
Yapılan faaliyetler neticesinde meydana gelen Antepfıstığı hırsızlığı olaylarının yüzde 96'sı aydınlatılırken yakalanan 82 şüpheli şahıstan 15'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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