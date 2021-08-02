Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 27 YC 393 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı karayolunun 2. kilometresinde önce Metin Tutan'ın kullandığı 46 LC 069 plakalı otomobile, ardından 27 AEC 343 plakalı otomobile çarparak, devrildi.
Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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