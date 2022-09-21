Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, 4 ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, 4 ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

21.09.2022 09:46

Son dakika haberler: GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 araç hırsızlığı şüphelisinin S.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri bu bilginin ardından adresine düzenlediği operasyonla S.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, 4 ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, 4 ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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