Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

- Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayı kazada 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 aracın karıştığı 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Araban- Besni karayolunun 5'inci kilometresindeki Ziyaret Mevkiinde meydana gelen kazada, Araban istikametinden Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametine seyir halinde olan C.E. idaresindeki Mercedes marka K.CT. 2727 Almanya plakalı otomobil ile Besni istikametinden Araban istikametine seyir halinde olan V.D. yönetimindeki Mercedes marka 35 FD 349 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçları görmeyen M.A. idaresindeki Volkswagen marka 27 GV 622 plakalı otomobilde savrulan iki araca vurarak kaza yaptı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar C.E, V.D. ve A.E.A. kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kentteki diğer kaza ise Şehitkamil İlçesine bağlı Umut Mahallesinde medyana geldi. T.K. idaresindeki 27 S 3308 plakalı Mercedes marka işçi servisi yolcularını bıraktıktan sonra dönüş yolunda 52 HC 251 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yol üzerinde yan yattı. Kazada, araçta bulunan bir kişi yaralanırken servisin boş olması faciayı önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.