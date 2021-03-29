Son dakika haberi: Gaziantep'te 5 ayrı camiden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te farklı tarihlerde 5 ayrı camiden ses sistemi ve kamera kayıt cihazı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 5 ayrı camide meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda bir adreste yapılan aramada ise camilerden çalındığı ileri sürülen 5 ses sistemi ve 5 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.