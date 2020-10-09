Son dakika haberi... Gaziantep'te 5 yıl önce kuzenini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Evde, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 45 dolu kartuş ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.Y'yi saklandığı evde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim 2015'te Hacıbaba Mahallesi'nde kahvehanede kuzeni Mehmet Y'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan S.Y'nin (38) yerini tespit etti.

Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti