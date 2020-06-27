Son dakika haberi: Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.

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Bayraktepe Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ailesine yardım etmek için giden S.K'nın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

S.K. İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen 42 kişinin yaşadığı 6 ev için karantina kararı alındı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen evlerde jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek, ikametlerin karantinaya alındığı uyarı yazısı asıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:25 Kaynak: AA

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