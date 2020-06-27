Son dakika haberi: Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Yapılan çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen 42 kişinin yaşadığı 6 ev için karantina kararı alındı.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı