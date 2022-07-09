KOYUN KESERKEN DALGINLIKLA ELİNİ KESTİ, 8 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KOYUN KESERKEN DALGINLIKLA ELİNİ KESTİ, 8 DİKİŞ ATILDI

09.07.2022 10:36

GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu. Kesim alanlarına ailelerinin yanlarında gelen çocuklar ise dikkati çekti.

Gaziantep'te, bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlarını kestirmek isteyenler, belirlenen alanlarda yoğunluk oluşturdu. Bayram için aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını kestirenlerin yanlarında getirdikleri çocuklar ise dikkati çekti. Kentte, kesim alanı dışında kendi evlerinin önünde, kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. El ve ayaklarından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye getirilen Yılmaz Karaca, "Koyun keserken bir anda dalgınlıkla elimi kestim. Hemen hastaneye geldim ve burada elime 8 dikiş atıldı. Kurban keserken çok dikkatli olmak gerekmiş" dedi.

Çoğu hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan vatandaşlar, kurbanlık kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Kurban keserken sakatlıklara dikkat Kurban keserken sakatlıklara dikkat Kurban keserken yaralandı, 'Ben değil etrafımdakiler acemi' dedi Kurban keserken yaralandı, 'Ben değil etrafımdakiler acemi' dedi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOYUN KESERKEN DALGINLIKLA ELİNİ KESTİ, 8 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:54 Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi!
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 13:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: KOYUN KESERKEN DALGINLIKLA ELİNİ KESTİ, 8 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement