Son dakika haberi! Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mahallede güvenlik önlemi olan jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Gaziantep 'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur