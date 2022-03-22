Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

Gaziantep'te bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi Şehit Mehmet Gezelge Caddesi'nde bir berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Tıraş olmak için berber koltuğunda oturan Mehmet Demir ile kendisini bekleyen arkadaşı Muhammet Can, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Demir, hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.