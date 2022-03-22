Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

22.03.2022 22:06
Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi Şehit Mehmet Gezelge Caddesi'nde bir berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Tıraş olmak için berber koltuğunda oturan Mehmet Demir ile kendisini bekleyen arkadaşı Muhammet Can, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Demir, hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

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Gaziantep, Şahinbey, Fırat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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