Gaziantep'te dün bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde marketin dışındaki reyonda alışveriş yapan Ahmet Demirkıran'ın (50) üzerine tentenin çökme anı yer alıyor.
Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahalle'sinde dün binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan Demirkıran hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gaziantep'te bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika