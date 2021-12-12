Son dakika haberi... Gaziantep'te bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi öldü - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda işiyle ilgilenen Ali Rıza Sandıklı (38), bölmeye çalıştığı iş makinesinin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki demir parçası üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Sandıklı, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sandıklı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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