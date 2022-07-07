Son dakika! CAMİ KAPISINA BENZİN DÖKÜP, ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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Son dakika! CAMİ KAPISINA BENZİN DÖKÜP, ATEŞE VERDİ

07.07.2022 14:21

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te benzin döküp, cami kapısını ateşe veren E.A. (50), yakalanıp gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te benzin döküp, cami kapısını ateşe veren E.A. (50), yakalanıp gözaltına alındı.

15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camisi'nin kapısına benzin döküp, ateşe verildiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Polis de şüphelinin E.A. olduğunu tespit ederek yakaladı. Emniyete götürülen E.A.'nın, 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak' suçlarından 3 kaydı olduğu belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da "15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerimiz belirtilen adrese gitmiş ve E.A. (50) isimli şahsın caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A.'nın kasten yaralama-basit yaralama ve halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçundan 3 ayrı suç kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! CAMİ KAPISINA BENZİN DÖKÜP, ATEŞE VERDİ - Son Dakika

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