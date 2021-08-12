Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde "Telafide Ben de Varım" programı devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatili boyunca çocuklar tarafından en çok tercih edilen merkez oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı doğrultusunda bütün kurumlarıyla seferber olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı Çocuk Sanat Merkezi ile eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarla, 7-16 yaş grubu çocuklara ücretsiz olarak seramik, mozaik, tasarım, el sanatları, drama, resim atölyelerinin yanı sıra müzik eğitimlerinde ise gitar, keman, bağlama, piyano ve ritim atölyelerinde 300 öğrenciye imkan sağlanıyor.

Ayrıca bireysel kursların yanı sıra okullara yönelik telafi eğitimleri ile öğretmen ve öğrencilere de müzik ve sanat branşlarında destek olunmaya devam ediliyor. 28 Haziran'da başlayan eğitimler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle devam ederken 31 Ağustos tarihine kadar sürecek. Eylül ayının ikinci haftasından itibaren ise yeni kayıt dönemi başlayacak.

Çocuk Sanat Merkezi'nde verilen kurslara kızı Elif'i getiren Demet Kök, 3 sene önce kurslara gelmeye başladıklarını belirterek, "Kızım Elif şu anda gitar kursuna devam ediyor. Müziği seven biri olduğundan kendini geliştirdi. Buradaki öğretmenlerimiz çok ilgileniyorlar. Kursların neticelerini çok iyi alıyoruz. Elif her gün koşa koşa geliyor, ayrılırken üzülüyor." ifadelerini kullandı.

Resim kurslarına katılan 14 yaşındaki Merve İpek ise 4 senedir çocuk sanat merkezine geldiğini, birçok etkinliğin düzenlendiğini ve çok iyi zaman geçirdiğini kaydetti.