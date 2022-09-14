Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE, ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA CESEDİ BULUNAN BEBEKLE İLGİLİ 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE, ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA CESEDİ BULUNAN BEBEKLE İLGİLİ 2 TUTUKLAMA

14.09.2022 22:55

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, çöp konteynerinin yanında cesedi bulunan ve 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, çöp konteynerinin yanında cesedi bulunan ve 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 800 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanan şüphelilerden bebeğin anne- babası olduğu tahmin edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, 12 Eylül günü Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

800 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında 800 saatlik MOBESE görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının yanı sıra, mahalle sakinleri ile görüşülerek bilgiler elde edildi. Ayrıca, bölgede çocuk bekleyen ailelerle de tek tek görüşüldü. Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında olayla ilgisinin bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğin anne- babası olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Ata işkence eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla serbest bırakıldı! Ata işkence eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla serbest bırakıldı! Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama
Kaynak: DHA

12 Eylül Darbesi, 112 Acil Çağrı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE, ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA CESEDİ BULUNAN BEBEKLE İLGİLİ 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:08 Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 rekoru birden tarihe gömdü! Ronaldo'yu da geride bıraktı
23:01 Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi
23:00 Rusya lideri Putin'e suikast girişiminde çarpıcı ayrıntı! Şeytani plan adım adım uygulanmış
22:35 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Rennes'in kararını eleştirdi: Demek ki paraya ihtiyaçları yok
22:22 Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı
22:16 İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü
22:07 Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı
22:07 Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi
21:36 Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu
21:27 İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 23:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE, ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA CESEDİ BULUNAN BEBEKLE İLGİLİ 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement