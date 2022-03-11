Son dakika haberi! Gaziantep'te dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gaziantep'te dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

11.03.2022 12:52
Son dakika haberi! Gaziantep'te dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dereye düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dereye düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İslahiye Ağalarobası Mahallesindeki dere kenarında yaylımda olan inek, dengesini kaybederek dereye yuvarlandı.

Dereye düşen ineği çıkarmaya uğraşan İbrahim Can, kendi gayretiyle hayvanı çıkaramayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, ineği düştüğü yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

İneğin sahibi Can, ekiplere teşekkür etti.

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Gaziantep, İtfaiye, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'te dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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