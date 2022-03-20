Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

20.03.2022 11:37
Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Halil Toycu yönetimindeki 27 P 6202 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı kara yolu Yabaçoba Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Medine Toycu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtaki 4 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toycu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Gaziantep, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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