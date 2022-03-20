Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Halil Toycu yönetimindeki 27 P 6202 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı kara yolu Yabaçoba Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Medine Toycu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtaki 4 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Toycu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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