Son dakika haber! GAZİANTEP - Doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü - Son Dakika

Gaziantep'teki bir doktor, tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Alaattin Çelik (34), Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede muayenehanesi olan kuzeni doktor B.Ç'nin yanına gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ç, iş yerindeki tabancayla kuzeni Alaattin Çelik ve beraberindeki 2 kişiye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.