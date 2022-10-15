Son dakika haberi: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın

15.10.2022 00:57
Son dakika haberi: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te bir ecza deposunda yangın çıktı.

Gaziantep'te bir ecza deposunda yangın çıktı. Alevlerin binayı kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 111 Nolu Sokak'taki bir ecza deposunda meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle ecza deposunda yangın çıktı. Yangın sonrasında, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler binayı kapladı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binayı kapladığı yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ecza deposunda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olay sonrası ecza deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın - Son Dakika

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