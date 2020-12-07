Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

- Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gaziantep'te narkotik polisleri eş zamanlı 4 adrese yaptığı operasyonlarda toplamda 320 kilo uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

- Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi GAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik polisleri eş zamanlı 4 adrese yaptığı operasyonlarda toplamda 320 kilo uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 70 parça halinde toplam 320 kilo kubar esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın miktarı açıklanmazken, operasyonlarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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