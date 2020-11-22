Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güllü D. yapılan müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, S.D, 11 Kasım'da Körkün Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilinde tartıştığı eşi Güllü D'yi (47) darp ettikten sonra araçtan attı.

Gaziantep 'te eşi tarafından darp edildikten sonra otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gaziantep'te eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

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