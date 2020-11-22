Gaziantep'te eşi tarafından darp edildikten sonra otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, S.D, 11 Kasım'da Körkün Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilinde tartıştığı eşi Güllü D'yi (47) darp ettikten sonra araçtan attı.
Ağır yaralanan Güllü D. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Güllü D. yapılan müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Kaynak: AA
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