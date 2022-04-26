Son dakika haberi | Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

26.04.2022 00:57
Son dakika haberi | Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberler: Gaziantep'te FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme yöntemlerini kullanarak yöneticilerle irtibat kurdukları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme yöntemlerini kullanarak yöneticilerle irtibat kurdukları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüyor. TEM ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerini engelleme amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde istihbari bilgiler elde edildi. Bilgiler üzerine harekete geçen TEM ekipleri örgüte şafak operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme yöntemlerini kullanarak örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları tespit edilen, tasfiye edilmiş 14 askeri okul öğrencisinin de aralarında olduğu toplam 19 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, otomatik tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 şarjör, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


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