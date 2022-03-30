Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

30.03.2022 11:11

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunan, ByLock kullandığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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