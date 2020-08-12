Mahkeme heyeti, sanık Hacı S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hacı S, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını savunan Hacı S, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı S. ile avukatı katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:11

Kaynak: AA

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