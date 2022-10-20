İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kentte fıstık hasadı döneminde hırsızlık olaylarının engellenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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