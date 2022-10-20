Gaziantep'te fıstık hırsızlığına yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kentte fıstık hasadı döneminde hırsızlık olaylarının engellenmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, 17 yol kontrol noktasında gerçekleştirilen devriyelerde fıstık hırsızlığı teşebbüsünde bulunan 82 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika