Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

20.10.2022 11:45
Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığına yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te fıstık hırsızlığına yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kentte fıstık hasadı döneminde hırsızlık olaylarının engellenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, 17 yol kontrol noktasında gerçekleştirilen devriyelerde fıstık hırsızlığı teşebbüsünde bulunan 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gaziantep haber... AYOS Konyaspor Basketbol, Gaziantep Basketbol maçına odaklandı Gaziantep haber... AYOS Konyaspor Basketbol, Gaziantep Basketbol maçına odaklandı Son dakika haber... Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu Son dakika haber... Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement