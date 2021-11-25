Gaziantep'in İslahiye ilçesinde halatının kopması sonucu düşen asansördeki işçi yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Kaddur (64), yük asansörüne binerek en üst kata iskele demiri taşımak istedi.
Bu sırada halatın kopması sonucu düşen asansördeki işçi ağır yaralandı.
Kaddur, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Gaziantep'te halatı kopan asansördeki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika