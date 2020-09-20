Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak, System.String[]

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Vali Davut Gül, Twitter'deki hesabından yaptığı duyuru ile kentte silah sıkan kişilere cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Havai fişek atmanın yasak olduğu ve yasağa uymayanlara kesilen cezanın bundan sonra silah sıkanlar için de uygulanacağını belirten Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Gaziantep'te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 'h' bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 TL idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz"

Para Cezası, Gaziantep, Twitter, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı         
17:37
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Bir tatil operatörünün müşterileri korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası: O otelde koronavirüs var Bir tatil operatörünün müşterileri korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası: O otelde koronavirüs var         
15:59
Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti         
15:23
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı         
12:05
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 18:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei