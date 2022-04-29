Son dakika haberi | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

29.04.2022 15:18
Son dakika haberi | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 8 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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