Son dakika haberi... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan ve 10 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların iş yerlerine girmesi, hırsızlık anları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

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