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Son dakika haberi | Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk servise alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk servise alındı

29.12.2021 11:56
Son dakika haberi | Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk servise alındı

Son dakika haberi: Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş servise alındı.

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş servise alındı.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Yoğun bakım ünitesindeki çocuk, servise alındı. Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu.

Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi.

Nakledilen dokuların durumu iyi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir." dedi.

Ailenin en büyük hayali kızlarının sağlığına kavuşması

Baba Ateş, kızını serviste görünce mutlu olduğunu, sağlığına kavuşması için doktorların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Kızının bazen uyuduğunu anlatan Ateş, "Kızımı sağlıklı görmek en büyük hayalimiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, minik Asiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuk servise alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk servise alındı - Son Dakika
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