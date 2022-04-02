Son dakika haberi... Gaziantep'te iş yerindeki tüp patlaması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gaziantep'te iş yerindeki tüp patlaması güvenlik kamerasında

02.04.2022 16:05
Son dakika haberi... Gaziantep'te iş yerindeki tüp patlaması güvenlik kamerasında

Son dakika haberler: Gaziantep'te bir iş yerinde büyük çapta hasara yol açan tüp patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde büyük çapta hasara yol açan tüp patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda 1 Nisan gecesi meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı, 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasara neden olan patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Sanayi tipi tüplerin patlaması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, patlama anı ve yol açtığı hasarın bir kısmı yer alıyor.

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Gaziantep, konut, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te iş yerindeki tüp patlaması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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