Son dakika haberi... Gaziantep'te jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı. Jandarma ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara KADES sistemini anlatan ekipler, 52 kadının cep telefonuna sistemi yüklemesine yardımcı oldu. Ekiplerin söz konusu çalışmayı sürdüreceği öğrenildi.

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