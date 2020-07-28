Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak kurbanlıkların peşine "droneli özel tim" düşecek - Son Dakika

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların rahatlıkla yakalanarak sahiplerine teslim edilmesi amacıyla drone desteğiyle çalışacak özel ekip kuruldu.

Büyükşehir Belediyesince bayram süresince kaçan kurbanlıkların yakalanması için 20 kişilik özel tim oluşturuldu.

Yaklaşık 15 gün boyunca fiziksel antrenman, hayvanın yakalanması ve uyuşturucu tüfeğinin kullanılması gibi eğitimler alan özel ekip, Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği kaçan bir ineği yakalamaya çalıştı.

Ekipler kaçan hayvanı kement ve uyuşturucu iğne yardımıyla yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, tatbikatın ardından gazetecilere, bu bayramda da kaçan kurbanlıkların yakalanması amacıyla eğitimli ekibin hazır olduğunu söyledi.

Timdekilere birçok alanda eğitim verildiğini ifade eden Özsöyler, "Büyükşehir Belediyemizin 153 ihbar hattı bulunuyor. Bu hatta vatandaşlarımız kaçan kurbanlıklarının ihbarını yapabilir." dedi.

Özsöyler, ekibin bayramın 4 gününde de hazır olacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekibimiz ihbarı alarak vatandaşlara gidecek, kaçan kurbanlıkları normal veya uyuşturarak yakalayıp teslim edecektir. Ekibimizde, yakalama timi, veteriner hekim ve tekniker görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını kestikleri zaman da kuşkuya düştüklerinde ekibimizdeki veteriner hekimler, kontrol ederek yenilebilir veya yenilemez teşhisini koyabiliyor. Vatandaşlarımıza bu şekilde bayram sürecinde hizmet vereceğiz."

Özsöyler, yakalama timinde drone teknolojisinin de kullanılacağını sözlerine ekledi.