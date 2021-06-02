GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, sigaraların taşındığı aracı belirleyerek merkez Şehitkamil ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmede 8 bin 487 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, araçtaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika