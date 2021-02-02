Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

02.02.2021 09:29
Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir adreste kaçak sigara satıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 bin 162 paket sigara, 200 bin 600 boş makaron ve 21 bin 600 dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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