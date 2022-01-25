Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, biriken kar nedeniyle bir kafenin tentesinin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin tentesi aşırı kar birikintisi nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tentenin altında kimsenin olmadığını belirledi.
Tentenin çökme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Gaziantep'te kafenin tentesinin çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika