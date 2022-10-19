İmdat Altındişçi (47) idaresindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Gaziantep- Nurdağı kara yolunun Yamaçoba Mahallesi yakınında çarpıştı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

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