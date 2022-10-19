Son dakika haberi: Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

19.10.2022 11:56
Son dakika haberi: Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki anne, baba ve 7 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki anne, baba ve 7 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

İmdat Altındişçi (47) idaresindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Gaziantep- Nurdağı kara yolunun Yamaçoba Mahallesi yakınında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Necla (47) ve Kerem Altındişçi'nin (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba, anne ve çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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