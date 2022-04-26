Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

26.04.2022 12:17
Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı sırada seslerin geldiği bir kanalizasyonu kontrol etti.

Ekipler, kanalizasyon içerisinde demir malzemeleri çalan M.P'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı Futbol akademileri oyuncu fabrikası gibi çalışıyor Futbol akademileri oyuncu fabrikası gibi çalışıyor

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saçları kanayana kadar kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement