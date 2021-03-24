Gaziantep'te son 24 saatte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi hastanelere başvurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan ve etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle 81 kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılanlardan 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 80 kişi tedavi edildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de vatandaşları soba kullanımı konusunda uyardı.