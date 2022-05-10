Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA - Son Dakika
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Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA

10.05.2022 12:29

Son dakika haber... GAZİANTEP'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini, "Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır. Yayaya yol verelim, saygılı olalım. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaştı. Paylaşımda, sürücü ile vatandaşlara kurallara uymaları yönünde çağrı da yapıldı. Kazaların, genellikle sürücü kaynaklı olduğu bildirildi.

Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA
Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA
Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA
Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: GAZİANTEP'TE KAZALAR KGYS KAMERALARINDA - Son Dakika
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