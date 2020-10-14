Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1003 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1003 kişiye ceza
14.10.2020 12:15
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1003 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişiye, denetlenen 133 iş yerinden de birine idari işlem yapıldı.
Son Dakika Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar