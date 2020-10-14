Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1003 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1003 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişiye, denetlenen 133 iş yerinden de birine idari işlem yapıldı.