Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 647 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 443 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza - Son Dakika

Son Dakika

Mucize çocuk Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: 'Annem gelecek pikniğe gideceğiz' diyor

Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı

Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi

Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti

Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın