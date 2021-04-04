Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye ceza

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 288 kişiye ceza kesildi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 5 kişiye idari yaptırım uygulayan ekipler, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettikleri belirlenen 387 kişiyi de uyardı. Denetlenen 338 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye ceza - Son Dakika

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