Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 457 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 16, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 440, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 259 iş yeri denetlendi.