Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Amanos Dağları eteği Tandır Mahallesi mevkisindeki kızılçam ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Orman İşletme Şefliği ile İslahiye Belediyesine ait araçlarla müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:57 - Kaynak: AA
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