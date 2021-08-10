Son dakika... Yıldırım düşmesi sonucu ormanda örtü yangını çıktı - Son Dakika

Gözlühük Mahallesi Kırağaç mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını çıktı. Alevleri görenlerin bilgi vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

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